Ricardo Blanco atravesó momentos de gran angustia tras una lesión en su tobillo derecho que lo obligó a pasar varias veces por el bisturí, así lo explicó Esteban Campos, médico del Deportivo Saprissa.
“La gente habla de constantes recaídas en Ricardo, pero ese no fue su caso. Posterior a su primera cirugía tuvo una serie de complicaciones que tuvieron que llevarlo siete veces al quirófano”, declaró Campos en entrevista con Extra Deportes.
De hecho, el lateral estuvo hasta con la herida abierta para que los médicos le limpiaran la zona afectada por una infección, situación que aquejó al jugador por un tiempo considerable.
“Tuvo una infección muy severa que avanzó a su hueso y había que estar haciendo constantes lavados, retiros de materiales… Eso hizo que estuviera mucho tiempo con la herida abierta para hacer curaciones”, explicó.
Campos relató que la recuperación del futbolista de 36 años fue un caso extraordinario debido a la gravedad de la lesión; no obstante, el futbolista nunca se rindió para poder regresar.
“Ricardo es una gran sorpresa porque en un momento vimos un panorama oscuro, pero su perseverancia y resiliencia, junto a los médicos, se tradujo en un gran resultado”, recordó.
La última participación de Blanco se remonta al 29 de mayo de 2023, cuando Saprissa se coronó campeón ante Liga Deportiva Alajuelense.
Jorge Alpízar Solano
Colaborador Grupo Extra