Reynaldo Arias consigue la segunda Secretaría del Congreso

Con el apoyo de los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), el Congreso eligió a Reynaldo Arias como segundo secretario del directorio de la Asamblea Legislativa.

Por su parte, la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), postuló la diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, candidatura también apoyada por el Partido Frente Amplio (FA) y recibió 26 votos de las cuatro fracciones de oposición.

“Este es un país que se construyó a partir de la diversidad de opiniones, por medio del diálogo de personas que pensaban distinto, pero que todas tenían en su corazón a Costa Rica”, dijo Ramírez.

Arias es licenciado en derecho y notario público. Según su biografía publicada en el portal del Congreso, sus principales intereses son la construcción de un tren de carga, la ampliación de la Ruta 32 y la creación de zonas francas en la provincia de Limón.

Claudia Dobles, diputada del CAC. Foto: Isaac Villalta.

“Nos interesa que todas las regiones estén presentadas. Por eso me complace en presentar a don Reynaldo Arias”, dijo el jefe de fracción, Nogui Acosta al momento de postular a Arias.

Añadió que Arias se ha desempeñado además como empresario en la zona de Guápiles por 30 años.

“Creo que esta Asamblea Legislativa también requiere una visión empresarial”, mencionó Acosta.

De esta manera, el oficialismo ya controla, hasta el momento, 4 de los 6 cargos del Directorio Legislativo.

Hasta el momento, han resultado electos: