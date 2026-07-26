El rey de España y el presidente del Gobierno coincidieron este domingo en ver signos “positivos” en la lucha contra los incendios que siguen ardiendo en el centro y este del país, aunque advirtieron de que quedan “horas complejas” y “riesgo”.

Vestidos con ropa informal, el rey Felipe VI y su esposa Letizia visitaron junto a otras autoridades un club deportivo municipal convertido en alojamiento improvisado para cientos de personas desalojadas en la localidad madrileña de Villamanta.

Voraz incendio en España. Foto: AFP.

“Hay algunos síntomas positivos de la evolución y del trabajo” que realizan los servicios de emergencia, expresó el monarca.

“En conjunto hemos perdido un patrimonio natural incalculable”, lamentó.

En tanto, la reina remarcó la angustia de los desplazados y habló de “esas preguntas que dejan en el aire: ¿cuándo voy a volver? ¿cómo estará mi casa?”.

Precisamente una de las afectadas, Olga Congacha, de 50 años, evacuada de Robledo de Chavela (Madrid), contó a la AFP: “Todos tuvieron que salir del pueblo deprisa porque era una situación muy crítica”.

La mujer pudo volver brevemente a su hogar para recuperar medicina que necesita, pero no para quedarse. Lo que vio: una casa cubierta de ceniza y su pueblo desierto.

Pacto contra la emergencia climática

Por su parte, el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó una zona afectada por los incendios en la vecina provincia de Ávila.

Aunque advirtió ante los periodistas de las “horas complejas” que quedan, destacó que “esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio”.

El mandatario pidió también a todos los partidos del país unirse en “un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática”.

La evolución positiva fue también mencionada por el teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME) Pablo Samaniego, quien habló ante la prensa de “zonas perimetradas” del fuego. Y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, recalcó las “buenas” previsiones para el día.

Pese a estos prudentes optimismos, los incendios de los últimos días en España, en balance provisional, han arrasado más de 20.000 hectáreas y han obligado al desalojo de 75.000 personas, según las autoridades.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que visitó el centro de Villamanta con los reyes, calculó “como mínimo” 43 viviendas “destruidas por completo y otras 300 con muchos daños”, en una comparecencia que terminó entre lágrimas.

Pero no solo las autoridades visitan a los afectados: en el alojamiento instalado en la Federación de Fútbol Española, los desplazados contaron con la presencia de Luis de la Fuente, seleccionador de la flamante campeona del Mundial.

Voraz incendio en España. Foto: AFP.

Casas y vehículos calcinados

En Pelayos de la Presa, población madrileña afectada por el incendio, un fotógrafo de la AFP pudo ver imágenes desoladoras de los daños causados por el fuego, con casas, vehículos y embarcaciones calcinadas.

En San Martín de Valdeiglesias, otro pueblo colindante cercado por las llamas, vecinos con mascarillas echaban arena sobre el terreno quemado para que no se reavivara el fuego y aviones de bomberos arrojaban agua sobre el bosque humeante.

Para ayudar a los equipos locales, llegaron a España aviones bombarderos de agua italianos y portugueses.

Con estos graves incendios en el centro del país aún sin control, otro fuego en la provincia de Castellón (este) obligó a evacuar al menos a 15.000 personas.

Al igual que en Francia, donde más de 250.000 personas han debido abandonar sus casas, estos incendios son consecuencia de la mayor inflamabilidad de los bosques y la vegetación debido a la sequía y a las olas de calor excepcionales que se han sucedido desde junio en Europa, provocadas, según los científicos, por el cambio climático.

En lo que va de año, los incendios han quemado casi 190.000 hectáreas en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), cerca de la mitad de las 393.000 de 2025, que fue el peor año de la historia reciente del país.