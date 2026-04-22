Estudiantes de la Universidad de Costa Rica rayaron la sede universitaria Rodrigo Facio en San Pedro en manifestación por el no acuerdo sobre las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Imágenes compartidas desde adentro por los propios alumnos evidencian el descontento con las autoridades sobre el acuerdo y la propuesta de un aumento del 0%.

El movimiento estudiantil se dio frente al edificio de Rectoría.

Los grafitis:

Posición de la UCR:

La Universidad de Costa Rica (UCR) emitió un comunicado de prensa sobre la situación e indicaron que las autoridades universitarias propusieron la designación de un grupo de representantes estudiantiles con el fin de establecer un espacio de diálogo formal junto con el rector y el equipo de vicerrectorías.

“En atención a este planteamiento, el rector se hizo presente en el lugar con el propósito de escuchar directamente las inquietudes del estudiantado y propiciar un espacio de intercambio. Sin embargo, las condiciones del momento no permitieron sostener un diálogo adecuado, por lo que la interacción debió darse por finalizada”, indicaron.