Reviva los goles de la remontada de la Liga en Nicaragua

Alajuelense firmó una valiosa remontada en territorio nicaragüense al vencer 1-3 al Diriangén, resultado que le permite mantenerse como líder del Grupo A de la Copa Centroamericana y continuar con paso perfecto en el certamen.

Los rojinegros comenzaron abajo en el marcador, pero reaccionaron con autoridad en la segunda parte para darle vuelta al compromiso y sumar tres puntos de gran importancia fuera de casa.

El empate llegó por intermedio de John Paul Ruiz, quien devolvió la tranquilidad al conjunto manudo.

REACCIÓN INMEDIATA DEL TRICAMPEÓN Y HAY PARTIDAZO EN MANAGUA🔥🦁



ENORME jugada de Lucumí para que Ruíz ponga el empate de La Liga🔴⚫️



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Posteriormente, el delantero Ronaldo Cisneros puso el 2-1 con el tanto que consumó la remontada.

EL QUE SIEMPRE ESTÁ PARA EL TRICAMPEÓN🤩🔥



¡¡RONALDO CISNEROS LE DA LA VUELTA AL MARCADOR EN MANAGUA!!🦁



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Mientras que Anthony Hernández se encargó de sentenciar el encuentro con el definitivo 3-1.

QUE JUGADA INDIVIDUAL DE PIKA PARA SENTENCIAR EL 3-1 DE LA LIGA EN MANAGUA🔥😮‍💨



¡¡GOLAZO DEL TRICAMPEÓN!!🔴⚫️



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Además del resultado, la victoria representa un nuevo impulso para el proyecto de Ismael Rescalvo, quien empieza a despejar las dudas que rodeaban su llegada al banquillo rojinegro.

Tras dos jornadas, Alajuelense lidera su grupo y se perfila como uno de los equipos más sólidos del torneo.