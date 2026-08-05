Reviva los goles de la remontada de la Liga en Nicaragua

Alajuelense firmó una valiosa remontada en territorio nicaragüense al vencer 1-3 al Diriangén, resultado que le permite mantenerse como líder del Grupo A de la Copa Centroamericana y continuar con paso perfecto en el certamen.
Los rojinegros comenzaron abajo en el marcador, pero reaccionaron con autoridad en la segunda parte para darle vuelta al compromiso y sumar tres puntos de gran importancia fuera de casa.
El empate llegó por intermedio de John Paul Ruiz, quien devolvió la tranquilidad al conjunto manudo.
Posteriormente, el delantero Ronaldo Cisneros puso el 2-1 con el tanto que consumó la remontada.
Mientras que Anthony Hernández se encargó de sentenciar el encuentro con el definitivo 3-1.
Además del resultado, la victoria representa un nuevo impulso para el proyecto de Ismael Rescalvo, quien empieza a despejar las dudas que rodeaban su llegada al banquillo rojinegro.
Tras dos jornadas, Alajuelense lidera su grupo y se perfila como uno de los equipos más sólidos del torneo.