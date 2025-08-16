Ritmo, diversión y buena música se combinarán en el esperado “Baile y La Fiesta del Acetato 2025”, una nueva edición del tradicional evento que celebra la nostalgia musical.

La cita será hoy en el Centro de Cultura Social de San Ramón de Alajuela, espacio donde nació hace 23 años.

“Para esta ocasión lo vamos a hacer con la temática neón, así que invitamos a todas las personas a venir con los colores alusivos a este estilo y disfrutar un aniversario lleno de música de los 70, 80 y 90”, destacó Álvaro Zamora, organizador de la actividad.

El evento comenzará a las 2:00 p.m. y la entrada tendrá un costo de ¢3 mil.