Los vehículos del país podrían quedar sin revisión técnica a raíz de la decisión del Poder Ejecutivo de cancelar el proceso licitatorio que se mantuvo durante los últimos dos años. Si bien dicha decisión ya quedó en firme por parte del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), aún no se ha definido quién continuará prestando el servicio.

Nancy Rojas, directora del Cosevi, explicó que, aunque apenas deben comenzar a construir el nuevo proceso de contratación, esperan poder extender el plazo de uso precario a la empresa Dekra, actual operadora del servicio.

“Se habían hecho revisiones con la empresa ya hace algunos meses, cuando se gestó la primera gestión de prórroga, y sí había anuencia”, destacó Rojas durante el programa Desde Buena Mañana, de Extra Radio 92.3 FM.

Sin embargo, este medio contactó al operador alemán para confirmar el avance de las negociaciones, pero señalaron que aún no se ha iniciado dicho proceso por parte del Cosevi ni del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

“Dekra no tiene ninguna comunicación oficial de la extensión, entonces de momento no podemos referirnos”, especificó el departamento de prensa a Diario Extra. Actualmente, el contrato se mantiene vigente hasta el 27 de julio, es decir, vencería en menos de 10 días. No obstante, las autoridades esperan poder concretar una nueva extensión por hasta un año. “Se les está notificando el acuerdo de que tendrían que estar en operación por lo menos ese año adicional que estamos previendo, que tendría que ser este nuevo proceso de contratación”, indicó por su parte Carlos Ávila, viceministro de Transportes del MOPT.

Dicho nuevo cartel será elaborado por una empresa externa, sin intervención de la cartera, con el objetivo de generar las mejores condiciones para que al menos tres empresas presten el servicio a partir del año 2027.