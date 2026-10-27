Revisar el celular de la pareja también puede ser violencia

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Revisar conversaciones privadas, exigir contraseñas o vigilar la ubicación de una pareja también son formas de violencia.

Estas conductas pueden parecer normales en una relación, pero también pueden convertirse en formas de violencia digital contra las mujeres.

Así lo advirtieron el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), durante una conferencia realizada este martes 27 de octubre en San José para visibilizar esta problemática y promover la protección de los derechos de las mujeres en los entornos digitales.

Las especialistas señalaron que estas agresiones también incluyen el hostigamiento en redes sociales, las amenazas, la suplantación de identidad y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Estas prácticas pueden generar miedo, aislamiento y autocensura, además de afectar la seguridad y la autonomía de las víctimas.

La presidenta ejecutiva del INAMU, Carolina Delgado Ramírez, destacó la importancia de reconocer estas manifestaciones de violencia y fortalecer los mecanismos de prevención y protección. Por su parte, el PNUD insistió en que las mujeres deben poder expresarse y participar libremente en los espacios digitales, sin temor a sufrir agresiones o vulneraciones de sus derechos.

La iniciativa forma parte de las acciones conmemorativas del 25 de noviembre, Día Internacional y Nacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.