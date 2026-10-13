Revelan video del ataque armado ocurrido en Montes de Oca

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Un video de una cámara de seguridad muestra el momento exacto en que ocurrió un ataque armado que dejó como resultado dos personas fallecidas en el sector de Montes de Oca.

Según el video, las víctimas viajaban en un vehículo color negro e iban en medio de una presa cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al mismo y dispararon en múltiples ocasiones, generando pánico entre las personas que iban caminando y los demás vehículos que se encontraban en la vía pública.

Las víctimas fallecieron en el sitio, mientras que los sospechosos huyeron por Circunvalación.

Producto del ataque, un establecimiento resultó afectado por proyectiles de bala.