Revelan primer gran tráiler de Avengers: Doomsday

Marvel Studios arrancó la semana con el esperado estreno del primer tráiler de Avengers: Doomsday, la película que marcará el próximo gran evento del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y que llegará a los cines en diciembre.
El adelanto muestra un tono oscuro y épico, con Thor narrando la amenaza que pone en riesgo a múltiples realidades. No obstante, el momento que más ha dado de qué hablar es la primera aparición de Robert Downey Jr. como Victor von Doom (Doctor Doom), uno de los villanos más icónicos de los cómics.
Además, el avance confirma el esperado encuentro entre los Vengadores, Los Cuatro Fantásticos y los X-Men, dejando ver que el choque entre universos será el eje central de la historia.
Dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, Avengers: Doomsday será la antesala de Secret Wars, la cinta que pondrá fin a la actual saga del multiverso. Con un elenco repleto de figuras reconocidas y espectaculares escenas de acción, Marvel apuesta por convertir este estreno en uno de los mayores acontecimientos cinematográficos de 2026.