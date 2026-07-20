Revelan primer gran tráiler de Avengers: Doomsday

Marvel Studios arrancó la semana con el esperado estreno del primer tráiler de Avengers: Doomsday, la película que marcará el próximo gran evento del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y que llegará a los cines en diciembre.

El adelanto muestra un tono oscuro y épico, con Thor narrando la amenaza que pone en riesgo a múltiples realidades. No obstante, el momento que más ha dado de qué hablar es la primera aparición de Robert Downey Jr. como Victor von Doom (Doctor Doom), uno de los villanos más icónicos de los cómics.