Revelan posibles sanciones al Manchester City por irregularidades

El Manchester City afronta un escenario disciplinario sin precedentes tras ser hallado culpable en 114 de los 115 cargos formulados por la Premier League por infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018.
La investigación, originada tras filtraciones de documentos en 2018 e iniciada formalmente en 2023, coloca a la entidad ante un amplio espectro de medidas disciplinarias que deberán ser fijadas por una comisión independiente
De acuerdo con la regla W.51 del reglamento de la Premier League y la resolución del caso, la comisión independiente dispone de un amplio abanico de posibles sanciones:
- Reprimendas: Advertencias y amonestaciones de carácter formal.
- Multas económicas: Sanciones financieras fijadas por la comisión.
- Quita o deducción de puntos: Medida que puede aplicarse tanto de forma prospectiva (a futuro en próximas temporadas) como retrospectiva.
- Despojo de títulos pasados: Derivado de una eventual quita de puntos retrospectiva correspondiente al periodo investigado (2009-2018), etapa en la que el club obtuvo tres Premier League, dos FA Cups y cuatro League Cups.
- Expulsión del torneo: La sanción más severa contemplada en la normativa de la liga.
- Combinación de sanciones: La comisión reguladora cuenta con la facultad de combinar varias de estas medidas o estructurar castigos proporcionales a la gravedad de las infracciones.