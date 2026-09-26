Revelan posibles sanciones al Manchester City por irregularidades

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

El Manchester City afronta un escenario disciplinario sin precedentes tras ser hallado culpable en 114 de los 115 cargos formulados por la Premier League por infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018.

La investigación, originada tras filtraciones de documentos en 2018 e iniciada formalmente en 2023, coloca a la entidad ante un amplio espectro de medidas disciplinarias que deberán ser fijadas por una comisión independiente

De acuerdo con la regla W.51 del reglamento de la Premier League y la resolución del caso, la comisión independiente dispone de un amplio abanico de posibles sanciones: