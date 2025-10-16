Recientemente, se dio a conocer el fallecimiento de la legendaria actriz Diane Keaton, ganadora del Oscar y reconocida por participar en grandes obras.

La información fue confirmada por medios internacionales, quienes afirmaron que la familia de Keaton habría solicitado respeto a la privacidad, por esta razón no se había informado el lugar, momento o causa de su muerte.

Pero conforme pasan los días, más información sobre el fallecimiento surge.

Medios internacionales aseguran que habría fallecido el sábado por la mañana en su vivienda en Los Ángeles, California.

Además, su familia dio a conocer que una neumonía habría sido el motivo de la muerte de la actriz.

“La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, fallecida el 11 de octubre a causa de una neumonía”, lo comunicaron sus familiares en una nota enviada a la revista People.

Según se menciona, el estado de salud de Keaton habría empeorado rápidamente y de manera inesperada.

Trayectoria destacada en cine y teatro

Nacida en Los Ángeles en 1946 con el nombre de Diane Hall. Desde la preparatoria se interesó por el teatro, y tras abandonar la universidad para dedicarse al escenario, se trasladó a Nueva York para impulsar su carrera en Broadway.

Fue una actriz sumamente reconocida por papeles como el de la película “El Padrino”.

Adoptó el apellido Keaton, el de soltera de su madre, para diferenciarse en Actors’ Equity, ya que otra actriz tenía el nombre Diane Hall.

En 1968, participó como suplente en el musical Hair, interpretando el papel de Sheila, marcando uno de sus primeros pasos en el mundo del espectáculo profesional.