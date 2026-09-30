Revelan identidad de víctimas de doble homicidio dentro de casa

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó nuevos detalles e identificó oficialmente a la pareja ejecutada la noche del martes dentro de una vivienda situada en el sector de Barrio El Porvenir, en Ramal 7 de Batán, cantón de Matina.

Las víctimas mortales responderían a los apellidos Willesly, una mujer de 28 años de edad, y Mendoza, un joven de 20 años.

Si bien de forma preliminar trascendió que los agresores se desplazaban en una motocicleta, los peritajes e investigaciones de campo determinaron una dinámica distinta:

Ingreso a pie: A eso de las 11:00 p. m., dos sujetos se apersonaron caminando hasta la propiedad de estructura de madera.

A eso de las 11:00 p. m., dos sujetos se apersonaron caminando hasta la propiedad de estructura de madera. Ataque directo: Los pistoleros subieron la estructura, ingresaron a la vivienda y, sin mediar palabra, dispararon a quemarropa en múltiples ocasiones contra los ocupantes.

Los pistoleros subieron la estructura, ingresaron a la vivienda y, sin mediar palabra, dispararon a quemarropa en múltiples ocasiones contra los ocupantes. Huida e indicios: Tras perpetrar el crimen, los sospechosos se dieron a la fuga a pie por las inmediaciones.

Durante la inspección de la escena y el levantamiento de los cuerpos, los agentes del OIJ recolectaron alrededor de 20 indicios balísticos de calibre 9 mm, lo que evidencia el encañonamiento masivo que sufrieron ambas personas.

Los restos de Willesly y Mendoza fueron trasladados a la Morgue Judicial.

La policía judicial mantiene abiertas las pesquisas para determinar el móvil de la ejecución y ubicar a los presuntos responsables.