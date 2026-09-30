Revelan identidad de víctimas de doble homicidio dentro de casa

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó nuevos detalles e identificó oficialmente a la pareja ejecutada la noche del martes dentro de una vivienda situada en el sector de Barrio El Porvenir, en Ramal 7 de Batán, cantón de Matina.
Las víctimas mortales responderían a los apellidos Willesly, una mujer de 28 años de edad, y Mendoza, un joven de 20 años.
Si bien de forma preliminar trascendió que los agresores se desplazaban en una motocicleta, los peritajes e investigaciones de campo determinaron una dinámica distinta:
Durante la inspección de la escena y el levantamiento de los cuerpos, los agentes del OIJ recolectaron alrededor de 20 indicios balísticos de calibre 9 mm, lo que evidencia el encañonamiento masivo que sufrieron ambas personas.
Los restos de Willesly y Mendoza fueron trasladados a la Morgue Judicial.
La policía judicial mantiene abiertas las pesquisas para determinar el móvil de la ejecución y ubicar a los presuntos responsables.