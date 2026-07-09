Revelan el once ideal de octavos de final del Mundial

El sitio de estadística deportiva, Sofascore reveló el once ideal de los octavos de final del Mundial 2026 según su base de datos impulsada por Opta, en donde destacan a los futbolistas con mejor rendimiento estadístico en esta fase eliminatoria.

El equipo, publicado este 8 de julio, presenta una mezcla de estrellas consagradas y figuras que fueron determinantes para sus selecciones en el inicio de las rondas de eliminación directa.

En la cima de las valoraciones de este prestigioso listado aparecen Lionel Messi y el guardameta suizo Gregor Kobel, ambos con una puntuación de 9.3.

Mientras Messi sigue demostrando su vigencia liderando el frente de ataque argentino en la remontada ante Egipto, Kobel se consolida como la figura defensiva más destacada tras su actuación bajo los tres palos en el duelo frente a Colombia.

Foto: Sofascore App

La presencia de Argentina y Marruecos es dominante en esta alineación de gala. El conjunto albiceleste aporta, además de Messi, a Leandro Paredes (8.3) y Cristian Romero (7.7).

Por su parte, la selección marroquí mete en el once a tres piezas clave: Achraf Hakimi (7.4), Noussair Mazraoui (7.9) y un sobresaliente Azzedine Ounahi, quien alcanzó los 9.0 puntos.

El ataque se completa con la potencia goleadora de Erling Haaland (9.1) y el talento del belga Charles De Ketelaere (8.5), quienes son respaldados desde el mediocampo por un incansable Jude Bellingham, calificado también con un 9.0.

Messi continúa destacando a nivel estadístico. Foto: AFP.

Este equipo ideal, que incluye nombres como Dayot Upamecano (7.5) en la zaga, fue destacado en la página del portal de estadísticas deportivas.