Revelan el billete de lotería dedicado a los 85 años de la CCSS

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Junta de Protección Social (JPS) presentaron el billete de la Lotería Nacional del sorteo 4925, el cual rinde homenaje a los 85 años de trayectoria de la institución rectora de la salud pública en Costa Rica.

Cada fracción tendrá un costo de ₡2 000 y el sorteo se llevará a cabo el domingo 1.° de noviembre, día en que la CCSS conmemora su fundación oficial ocurrida en 1941.

Diseño enfocado en la cercanía y el trato humano

El billete conmemorativo incorpora el logo del 85.º aniversario institucional. Su elemento central es una fotografía elegida para proyectar cercanía, confianza y trato humano, representando el acompañamiento de la CCSS a las familias costarricenses a lo largo de las distintas etapas de su vida.

Además, el diseño utiliza la paleta de colores institucionales y trazos curvos para aportar dinamismo y continuidad gráfica.

“Este billete representa mucho más que 85 años de historia. Refleja las historias de vida de miles de costarricenses que han encontrado en la CCSS atención, alivio y esperanza, así como el compromiso de nuestros trabajadores… Celebrar este aniversario también significa mirar hacia adelante, innovar para servir mejor y continuar fortaleciendo una seguridad social que responda a las necesidades de la población”, manifestó Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS.

Foto: JPS

Alianza en beneficio del equipamiento hospitalario

En el marco de la Ley N.º 8718, las utilidades generadas por los juegos de azar de la Junta se distribuyen entre programas dirigidos a personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad, así como a servicios de cuidados paliativos.

Dentro de este esquema, la CCSS figura como beneficiaria directa mediante la adquisición de equipo médico especializado para la red de hospitales públicos.

De acuerdo con Taylor, el aporte de estos equipos permite agilizar diagnósticos, realizar intervenciones quirúrgicas oportunas y evitar que los pacientes deban trasladarse a otros centros de salud, por lo que la compra de lotería legal contribuye de manera directa a la atención médica.