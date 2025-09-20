Costa Rica, como República soberana e independiente, no existió antes de 1838. En 1821 Costa Rica era una provincia de la Capitanía General de Guatemala. Esta última, no la provincia de Costa Rica, es la que se independiza de la monarquía española.

El Acta de Independencia de Centroamérica se firmó el 15 de septiembre de 1821 en donde se proclama la separación de la Monarquía Española. El acta menciona la convocatoria de un Congreso Constituyente para reunirse en marzo de 1822 y, mientras tanto, no se debía alterar la observación de las leyes españolas ni los tribunales y funcionarios existentes.

El 29 de octubre de 1821, Agustín de Iturbide envió una carta al capitán general de la Junta Provisional Consultiva de América Central, proponiendo la anexión al Imperio Mexicano, recién creado meses atrás.

Muchos líderes políticos de Costa Rica no estuvieron de acuerdo con el Acta de Independencia de Centroamérica. Esto llevó a la guerra de Ochomogo en abril de 1823, donde las ciudades de Cartago y Heredia se enfrentaron a Alajuela y San José. Las primeras eran imperialistas y lucharon para que Costa Rica se anexara al Primer Imperio Mexicano, mientras que Alajuela y San José eran de ideas republicanas. Bajo el mando de Gregorio José Ramírez y Castro, Alajuela y San José resultaron triunfantes, lo que llevó al traslado de la capital de Cartago a San José. En ese entonces, los sistemas de comunicación en Centroamérica eran muy lentos, y las noticias tardaban semanas en llegar. Costa Rica no se había enterado de que el Primer Imperio Mexicano había dejado de existir el 18 de marzo de 1823, haciendo la guerra de Ochomogo en vano.

El 24 de junio de 1823 se instauró el Congreso General de las provincias de Centroamérica en la Ciudad de Guatemala, y en julio de ese año se proclamaron Asamblea Nacional Constituyente. El 22 de noviembre de 1824, como consecuencia de la Asamblea Nacional Constituyente, nace la República Federal de Centroamérica, formada por los estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

La República Federal de Centroamérica comenzó a disolverse con la separación de Nicaragua el 30 de abril de 1838. El 5 de noviembre se separó Honduras y el 15 de noviembre lo hizo Costa Rica. Por tanto, la independencia de Costa Rica es mejor fijarla el 15 de noviembre de 1838, cuando se separa de la República Federal de Centroamérica. O bien, se podría fijar el 31 de agosto de 1848 cuando se promulgó una nueva constitución que declaró a Costa Rica como nación soberana e independiente, nombrándola República de Costa Rica.

Sin embargo, tengamos presente que ser libre no se trata de cambiar de amo foráneo por uno local. Ser libre se trata de no tener amo.