El Ministerio de Justicia y Paz informó sobre el retiro de más tomacorrientes, cables, breakers y más de los diferentes centros penitenciarios del país.

A la fecha se han eliminado:

1.069 tomacorrientes

1.480 metros de cable

23 breakers

78 tapas

5 extensiones artesanales

Foto: Ministerio de Justicia y Paz

De acuerdo con Ministerio, todos estos elementos, en muchos casos, representaban riesgos para la seguridad de los centros penitenciarios y para la integridad de los propios privados de libertad.

La presidenta Laura Fernández solicitó al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, eliminar todos los tomacorrientes de las cárceles, el pasado miércoles en la Asamblea Legislativa.

Esta medida fue tomada luego de eliminar los televisores y microondas que había en los centros penitenciarios, a lo que Fernández indicó que no tenía sentido dejar los tomacorrientes.

Las labores son desarrolladas de manera permanente por la Dirección de la Policía Penitenciaria mediante inspecciones e intervenciones que buscan eliminar vulnerabilidades, recuperar espacios y prevenir actividades no autorizadas en los centros penales.