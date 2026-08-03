Retiran más de mil tomacorrientes y 1.480 metros de cable en cárceles

Incluido breakers y extensiones artesanales

El Ministerio de Justicia y Paz informó sobre el retiro de más tomacorrientes, cables, breakers y más de los diferentes centros penitenciarios del país.

A la fecha se han eliminado:

  • 1.069 tomacorrientes
  • 1.480 metros de cable
  • 23 breakers
  • 78 tapas
  • 5 extensiones artesanales
Foto: Ministerio de Justicia y Paz

De acuerdo con Ministerio, todos estos elementos, en muchos casos, representaban riesgos para la seguridad de los centros penitenciarios y para la integridad de los propios privados de libertad.

La presidenta Laura Fernández solicitó al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, eliminar todos los tomacorrientes de las cárceles, el pasado miércoles en la Asamblea Legislativa.

Esta medida fue tomada luego de eliminar los televisores y microondas que había en los centros penitenciarios, a lo que Fernández indicó que no tenía sentido dejar los tomacorrientes.

Las labores son desarrolladas de manera permanente por la Dirección de la Policía Penitenciaria mediante inspecciones e intervenciones que buscan eliminar vulnerabilidades, recuperar espacios y prevenir actividades no autorizadas en los centros penales.

Foto: Ministerio de Justicia y Paz