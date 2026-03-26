Retiran batería portátil por riesgo de incendio: Piden suspender uso

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La empresa Intcomex Costa Rica anunció el retiro voluntario de un producto tecnológico tras detectarse un posible riesgo para los consumidores.

Se trata del dispositivo 35W Lithium PoE UPS & USB-C Power Bank, marca Forza, modelo DC-350USBP.

Según la información oficial, el producto presenta un riesgo de incendio debido a un posible desequilibrio en una de las celdas de su batería interna, lo que podría comprometer la seguridad durante su uso, carga o almacenamiento.

Ante esta situación, se recomienda a los usuarios suspender de inmediato el uso del equipo.

Como parte del proceso, las personas que hayan adquirido este dispositivo podrán devolverlo y solicitar el reembolso total del dinero en los puntos de venta donde fue comprado o mediante los canales de contacto habilitados.

El plazo para realizar el reclamo será de un año a partir de la publicación del aviso.

Para más información, los consumidores pueden comunicarse al teléfono +506 4100 7200 o al correo electrónico [email protected].