Retiran batería portátil por riesgo de incendio: Piden suspender uso

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La empresa Intcomex Costa Rica anunció el retiro voluntario de un producto tecnológico tras detectarse un posible riesgo para los consumidores.
Se trata del dispositivo 35W Lithium PoE UPS & USB-C Power Bank, marca Forza, modelo DC-350USBP.
Según la información oficial, el producto presenta un riesgo de incendio debido a un posible desequilibrio en una de las celdas de su batería interna, lo que podría comprometer la seguridad durante su uso, carga o almacenamiento.
Ante esta situación, se recomienda a los usuarios suspender de inmediato el uso del equipo.
Como parte del proceso, las personas que hayan adquirido este dispositivo podrán devolverlo y solicitar el reembolso total del dinero en los puntos de venta donde fue comprado o mediante los canales de contacto habilitados.
El plazo para realizar el reclamo será de un año a partir de la publicación del aviso.
Para más información, los consumidores pueden comunicarse al teléfono +506 4100 7200 o al correo electrónico [email protected].