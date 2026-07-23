Retatrutida: Otro medicamento ilegal para bajar de peso que se vende en C.R.

Una sustancia experimental que aún se encuentra en fase de investigación clínica ya se comercializa de forma ilegal en Costa Rica bajo promesas de pérdida de peso acelerada, se trata de la Retatrutida.

Tras el rastro de ilegalidad que deja el mercado negro de la Tirzepatida, Grupo Extra encontró una nueva y más peligrosa sustancia que cruzó las fronteras costarricenses y se posiciona en estantes médicos.

“Todavía no existe, es un medicamento que está en una fase tres de investigación, es decir, no se puede comercializar y sé que se está colocando en el país y esto es muy importante que los pacientes lo entiendan. Hay una alerta sanitaria en Reino Unido, una persona falleció a causa de Retatrutida y hay cuatro personas hospitalizadas”, detalló Tessa van den Boogaard, especialista en obesidad y metabolismo.

Mientras que otros fármacos para la pérdida de peso cuentan con registros en mercados internacionales, este medicamento es un producto estrictamente experimental que aún se encuentra en Fase 3 de investigación clínica.

Sin embargo, la desesperación por la delgadez rápida ha permitido que este compuesto se comercialice clandestinamente en clínicas y redes sociales del país, saltándose todos los controles del Ministerio de Salud.

A diferencia de sus predecesores, la Retatrutida es un agonista de triple receptor hormonal (GIP, GLP-1 y glucagón), lo que en teoría potencia la pérdida de peso, pero también multiplica los riesgos cardiacos y metabólicos si no se administra bajo protocolos de laboratorio rigurosos.

Veto de las autoridades internacionales

El peligro de esta sustancia no es solo su naturaleza experimental, sino su origen incierto.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha sido clara al señalar que este producto no puede ser fabricado legalmente en farmacias mediante fórmulas magistrales ni distribuirse fuera de ensayos clínicos controlados.

Por ende, el hecho de que ya se comercialice en Costa Rica, solo demuestra las falencias en el control del mercado y una clara violación a las normas sanitarias que prohíben la venta de estos productos, sea cual sea su origen.

“Las versiones no aprobadas no se someten a la revisión de la FDA en cuanto a seguridad, eficacia y calidad antes de ser comercializadas. Esto puede ser riesgoso para los pacientes. La Retatrutida no pueden utilizarse en formulaciones magistrales según la ley federal.

Además, estos no son componentes de fármacos aprobados por la FDA y no se ha determinado que sean seguros y eficaces para ninguna afección”, señala el organismo norteamericano.

El profesional médico que decide recetar o vender este tipo de medicamentos en Costa Rica no solo asume una responsabilidad civil ante posibles efectos adversos, sino también entra en un terreno penal que castiga con años de cárcel la puesta en peligro de la salud pública.

El sistema jurídico costarricense contempla sanciones severas para quienes participen en la cadena de distribución de sustancias medicinales de forma irregular.

Daniel Suárez Zúñiga / Johel Solano Castillo

