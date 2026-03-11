Resultado electoral mejora la confianza de los consumidores

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El resultado electoral incidió de forma positiva en la confianza de los consumidores, de acuerdo a la última encuesta publicada por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El Índice de Confianza del Consumidor registró un puntaje de 60,7 en la edición de marzo de 2026. La cifra representa un aumento de 5,4 puntos, respecto a noviembre del año pasado.

“Este resultado era bastante esperado, ya desde noviembre veíamos un aumento de la confianza por la época electoral y la temporada navideña. Nosotros empezamos el trabajo de campo justo después de las elecciones y lo que observamos es consistente con lo que hemos registrado en otros periodos de votaciones presidenciales”, indicó Fernanda Alvarado, coordinadora de la encuesta.

Alvarado enlistó los siguientes resultados para el mes de febrero posterior a un proceso electoral:

2006: +10,1 puntos

2010: +7,2 puntos

2014: +8,6 puntos

2018: +1,2 puntos

2022: +3,2 puntos

“Aunque el nivel actual del indicador refleja un clima de mayor optimismo entre los consumidores, su evolución debe interpretarse con cautela, considerando la influencia coyuntural que pueden ejercer los periodos electorales sobre las expectativas económicas de la población”, agregó la investigadora.

El porcentaje de costarricenses optimistas aumentó al 47%, mientras que las personas con un sentir neutro y pesimista disminuyeron a un 44% y 9%, respectivamente.