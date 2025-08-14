El presidente Rodrigo Chaves fue señalado por manifestantes cartagineses, quienes lo culparon de las constantes trabas que han impedido la construcción del nuevo Hospital Max Peralta en Cartago.

Con una lona en la entrada del terreno donde, desde hace más de diez años, debería levantarse el centro médico, los protestantes exhibieron el mensaje: “aquí están los muertos del hospital que nunca existió”, junto a una serie de cruces con nombres de personas que presuntamente fallecieron esperando la nueva infraestructura.

Ante la situación, el mandatario respondió durante la conferencia de prensa habitual de los miércoles que, a pesar de que lo declararan ciudadano no grato en la vieja metrópoli, él “les mandaba un saludo grato”.

“Ustedes están ayudando al negocio de gente bien conectada, que compró tierras que están desarrollando alrededor de un terreno que no es apto. Ahí están los muertos de la dignidad del manejo de las finanzas públicas”, argumentó el presidente.

Aunque inicialmente se aseguró que en setiembre iniciarían las obras en El Guarco, Jorge Granados, gerente de Infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dijo a Diario Extra que aún falta el refrendo del contrato por parte de la Contraloría General de la República (CGR) para arrancar la etapa de diseño. Por lo tanto, el desarrollo de la obra se atrasará más tiempo.

El cronograma original contemplaba que el hospital estaría listo para 2030, con una inversión de $398 millones.