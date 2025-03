El hotel Arenas Del Mar Beachfront & Rainforest Resort donde fue hallado sin vida el hijo de 14 años del ex jardinero de los Yanquees de Nueva York, Brett Gardner, Miller Gardner, dio una declaración al medio internacional The New York Post.

Esto luego de que trascendiera la muerte del menor de edad desde el pasado domingo, cuando Gardner y su esposa anunciaron la noticia a través de X.

“Estamos profundamente entristecidos por esta pérdida y nuestros corazones están con la familia durante este momento increíblemente difícil”, dijo Arenas Del Mar Beachfront & Rainforest Resort al New York Post el martes.

“Los factores que condujeron a este trágico incidente son desconocidos y estamos cooperando plenamente con las autoridades mientras investigan”, dijo el complejo.

Posible causa de muerte

El pelotero se encontraba de vacaciones con su esposa Jessica y sus dos hijos, en el lujoso resort. El pasado viernes el menor fue hallado sin vida en su cama. Inicialmente se manejó que la posible causa de muerte fue por asfixia.

Sin embargo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) descartó esta versión y aseguró a The Post que la posible muerte si dio por una intoxicación, a la espera de los exámenes toxicológicos y de los resultados de la autopsia.

El OIJ descartó una asfixia porque las vías respiratorias del adolescente no estaban obstruidas. Pero sí confirmó que el joven vomitó en su cama.

La Policía Judicial aclaró que dichos resultados podrían tenerse entre dos y tres meses.

Por su parte, el Hotel La Mariposa y el restaurante Le Papillon, donde los Gardner cenaron durante sus vacaciones, también negaron que su comida pudiera ser la culpable de la intoxicación y eventual fallecimiento.

“En respuesta a la desinformación en las redes sociales, nos gustaría aclarar que la familia Gardner visitó nuestro restaurante Le Papillon la noche del martes 18 de marzo, tres días antes del lamentable fallecimiento de Miller”, dijo el restaurante a Grupo Extra.

