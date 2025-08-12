La Administración de la Resolución de la Financiera Desyfin realizó el pago de los depósitos garantizados, que cubren hasta un máximo de ¢6 millones, a más de mil personas afectadas por el cierre de la entidad.

Informaron que el desembolso inicial fue cercano a los ¢5 mil millones a las cuentas declaradas por los ahorrantes, lo que representa un 70% del total anunciado.

“Únicamente recibieron el pago quienes completaron el proceso de registro de sus cuentas bancarias, conforme los plazos y requisitos establecidos para la entrega de los fondos ante la Resolución”, indicaron en el comunicado.

Además, para las personas que tenían montos mayores al depósito garantizado recibirán un pago adicional correspondiente al 48,97% del excedente, a más tardar el 22 de agosto.

Sin registro

La Administración comunicó que más de 2.500 personas no han acreditado sus cuentas para recuperar su dinero. Por lo que recordaron que el trámite se puede realizar de manera presencial en las instalaciones de la Financiera de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m.

Desyfin fue declarada inviable por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en octubre del 2024. Al momento de la intervención, contaba con activos, entre ellos créditos, inversiones y propiedades, por un total de ¢211 mil millones.