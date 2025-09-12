El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) autorizó un nuevo pago a los clientes de Desyfin, correspondiente a certificados de depósito a plazo (CDP) con vencimientos posteriores al 9 de octubre de 2025.

Según informó la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el desembolso alcanza los $50,7 millones y beneficiará a 195 depositantes no garantizados, quienes recibirán el 48,97% de sus recursos a más tardar el 19 de setiembre.

Este proceso forma parte del mecanismo de atención a los inversionistas afectados tras la intervención de la entidad. Paralelamente, la Sugef detalló que el Conassif aprobó la adjudicación de 17 inmuebles a favor del fideicomiso de Desyfin, con un valor total de $4,7 millones, recursos que se sumarán al proceso de recuperación.

Además, las autoridades recordaron que aún hay más de 2.500 personas que no han acreditado sus cuentas bancarias para recibir los fondos garantizados previo al cierre del proceso de resolución.