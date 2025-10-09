La Resolución de la Financiera Desyfin informó que el proceso finalizó con una recuperación del 75,58% para los depósitos no garantizados, es decir, los que excedían el monto cubierto de los ¢6 millones.

El último incremento se da por la venta de cartera y activos por ¢2,6 mil millones. El pago se realizará antes de que finalizó octubre.

“Con la finalización del proceso de resolución de Desyfin damos cierre a una etapa compleja en la que, gracias al trabajo coordinado y al marco legal vigente, logramos que miles de personas recuperaran un alto porcentaje de su dinero mediante un proceso transparente y responsable.

Desde el Conassif seguiremos trabajando para fortalecer la supervisión y procurar que nuestro sistema financiero continúe siendo sólido, estable y confiable para todos los costarricenses”, indicó Yin Leng Hong Monteverde, presidenta del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.

Por medio de la resolución se recuperaron cerca de ¢112 mil millones distribuidos de la siguiente manera:

Venta de cartera: ¢21 mil millones

Venta de activos: ¢4 mil millones

Recuperación de cartera: ¢18 mil millones

Gestión de inversiones: ¢69 mil millones

De dicho monto, se destinaron ¢99 mil millones por los clientes de la entidad. Por medio de los depósitos garantizados, que cubren hasta ¢6 millones, el 74% de los afectados (2.989 personas) recuperaron la totalidad de su dinero.

Mientras que el 26% restante (1.031 personas) recuperaron un 75,58% de los excedentes.

Fideicomiso

En la conferencia, las autoridades revelaron que el Banco Improsa S.A. es el encargado de administrar el fideicomiso que va a gestionar la entidad residual.

El instrumento incluye cartera de crédito (préstamos), propiedades, mobiliario y equipo con un valor de $126,75 millones, que serían ¢64 mil millones a tipo de cambio actual.