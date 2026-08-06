Residencia de pacientes condiciona acceso a la salud

El acceso a la salud en Costa Rica dejó de ser una garantía uniforme para convertirse, en muchos casos, en una cuestión de geografía. El nuevo Plan de Abordaje de Listas de Espera 2026–2030 de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reconoce que la oportunidad de recibir atención depende hoy más del lugar de residencia que de la urgencia clínica del paciente

Esta “variabilidad institucional”, como la denomina técnicamente la institución, significa que dos usuarios con la misma dolencia enfrentan destinos radicalmente distintos según el hospital que les corresponda

“En términos prácticos, dos personas usuarias con necesidades similares pueden experimentar demoras muy distintas según su lugar de residencia o adscripción. Esta variabilidad no responde necesariamente a criterios clínicos; responde, en buena medida, a un modelo donde cada establecimiento administra su lista, su agenda y sus estrategias con altos niveles de autonomía”, dice el documento.

Ante este escenario, la propia institución reconoce que la oportunidad de atención no debería depender de la residencia ni de la disponibilidad relativa de recursos en un establecimiento, sino de la combinación de prioridad clínico-social y antigüedad acumulada.

Traslados para agilizar atención

¿Sistema agotado? Ritmo operativo aumenta, pero pacientes saturan listas El plan estratégico advierte sobre la necesidad de una reforma profunda para evitar que el sistema colapse bajo su propio peso. “La experiencia institucional confirma que aumentar producción extraordinaria, por sí sola, no garantiza sostenibilidad ni evita la reaparición del rezago si no se corrige el modelo ordinario que lo genera y lo sostiene”, dice la propia institución. Incluso, la presidenta ejecutiva reconoce este problema, pues por más que se aceleraron los procedimientos en el último año, las listas de espera se siguen engrosando. “No podemos decirle que se va a acabar a corto tiempo. Por cada persona que se aborda, entran seis en esa lista de espera, pero seguimos fuertes nosotros con el compromiso de que vamos a atenderlo”, explicó Taylor.



Debido a esta problemática, la Gerencia Médica anuncia dentro de la estrategia institucional, el fortalecimiento de la rectoría técnica y nuevos modelos de gestión para aprovechar mejor la capacidad instalada de toda la red de servicios de salud. Incluso, Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, hizo un llamado a la población para aceptar soluciones de red que implican trasladarse de centro médico para agilizar su atención.

“No tengan temor que los contactemos, ya sea para la reprogramación de sus citas o en la eventualidad para que ustedes nos den el consentimiento para que sean atendidos en los distintos centros de salud donde nosotros estamos movilizando precisamente a los pacientes donde tenemos el equipo completo porque es una realidad”, explicó la jerarca.

Para este año la Caja proyecta realizar aproximadamente 6,84 millones de atenciones en emergencias, 11,3 millones de consultas externas médicas, 334 926 egresos hospitalarios y cerca de 198 mil procedimientos quirúrgicos, superando incluso la producción de 2025.

Apuesta por los Nodos

Para romper con este aislamiento hospitalario, la Gerencia Médica ha dejado de apostar únicamente por inyectar fondos en jornadas extraordinarias para enfocarse en la creación de Nodos de Producción Especializada. Este cambio busca que los hospitales con mayor capacidad resuelvan el rezago de otros centros, optimizando el uso de quirófanos en horarios no tradicionales.

“La institución este año ha venido alineando una estrategia de unas modalidades no tradicionales para poder resolver en horarios después de las 4 de la tarde o sábados, domingos y feriados, aprovechando la utilización de los quirófanos, de la consulta externa y la misma infraestructura que tenemos para poder ir resolviendo mediante una modalidad de pagos diferenciados”, explicó Marvin Palma, gerente médico de la Caja.

Esta visión de “trabajo en red” permite que centros como el Centro de Atención Integral en Salud de Desamparados u hospitales regionales como el Monseñor Sanabria se conviertan en epicentros de solución para todo el país en especialidades como ortopedia y cirugía general.