Reserva Federal de Estados Unidos sube las tasas de interés

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió por unanimidad aumentar sus tasas de interés para contener la inflación, una medida esperada por los mercados financieros pero criticada por el presidente Donald Trump.

La Fed no había subido sus tasas de referencia, que orientan los costos de endeudamiento, desde mediados de 2023. Ahora se incrementaron un cuarto de punto porcentual, hasta situarse en un rango de 3,75% a 4%.

Según un comunicado de la institución monetaria, esta decisión tiene como objetivo devolver más rápidamente la inflación estadounidense a la meta de 2% anual que persigue la Fed.

“La inflación es demasiado alta, desde hace demasiado tiempo. Los riesgos de inflación van en aumento, mientras que los relacionados con el mercado laboral están equilibrados”, justificó Kevin Warsh, el presidente del banco central nominado por Trump.

La Casa Blanca calificó la decisión como “desafortunada” y abogó, más bien, por un recorte de tasas.

El aumento de los precios fue del 3,7% interanual en julio, según el índice PCE, el preferido por la Fed. Desde entonces, los precios en las gasolineras se han disparado.

La Reserva Federal estima que probablemente será necesario otro aumento en las tasas de interés a finales de año para combatir la inflación. Eso se refleja en las previsiones actualizadas de las autoridades monetarias estadounidenses.

Según la mediana de sus proyecciones, consideran que las tasas directrices se situarán entre 4% y 4,25% a finales de año, un escalón por encima del nivel anunciado el miércoles.

Por el contrario, revisaron al alza sus previsiones sobre el desempleo, que debería mantenerse de todos modos limitado al 4,1% a finales de 2026, y sobre el crecimiento económico.

El aumento en las tasas busca enfriar la economía: endeudarse e invertir resulta más caro, la demanda de ciertos bienes y servicios se modera. Sin embargo, no resolverá las presiones ligadas a la crisis energética en el Golfo, desencadenada por la guerra en Oriente Medio, pero evitará en teoría que otros sectores se sobrecalienten.

El poder adquisitivo de los estadounidenses, bajo presión, está en el centro de la campaña de cara a las próximas elecciones legislativas de medio mandato, a comienzos de noviembre.

El asesor económico del presidente, Kevin Hassett, lanzó el domingo una advertencia al considerar que “es importante que la Fed no toque nada antes de unas elecciones para preservar su independencia”.

“Parte de la independencia de la Reserva Federal es que nos mantenemos en nuestro ámbito de competencia. Dejamos que quienes se ocupan de la política comercial y de la política fiscal también se mantengan en el suyo. Así es como podemos estar aquí y decir las cosas tal como las vemos”, respondió Warsh.