El Plenario Legislativo aprobó la posibilidad de realizar allanamientos judiciales a cualquier hora y día de la semana, incluidos los feriados, tras acoger las modificaciones planteadas en el veto presidencial.

La nueva redacción establece que, cuando se requiera orden judicial para efectuar un allanamiento, el juez tendrá un plazo máximo de tres días naturales en casos de tramitación ordinaria. En procesos con declaratoria de criminalidad organizada o de tramitación compleja, el plazo se amplía a cinco días.

Aunque el Poder Ejecutivo había vetado la iniciativa, la jefa de fracción oficialista aseguró que desde el inicio respaldaban el proyecto, pero arrastraba un error de forma.

“¿Qué costaba aceptar que tenía un problema de redacción? Lo hubiéramos corregido y avanzado con mayor celeridad. Nosotros estamos completamente de acuerdo con avanzar con este proyecto”, dijo Pilar Cisneros.

Por su parte, Monserrat Ruiz, proponente del plan, celebró el avance tras varios días de estancamiento por falta de convocatoria en sesiones extraordinarias, destacando que se dio un paso clave para dotar de herramientas más ágiles al Poder Judicial.

“No es justo que se diga que había voluntad, ¡pasaron 79 días!”, reclamó la legisladora verdiblanca.

Con la votación en firme, la iniciativa pasará a consulta de la Sala Constitucional antes de su eventual aplicación.