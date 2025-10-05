La Cruz Roja Costarricense y el Benemérito Cuerpo de Bomberos se encuentran atendiendo las emergencias que han provocado las grandes inundaciones en Puntarenas.
Las autoridades destacaron que han trabajado en labores de rescate y evacuación de personas afectadas.
A los sitios afectados se han movilizado gran cantidad de personal con el objetivo de atender de manera oportuna las incidencias.
La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) decretó la Alerta Naranja para gran parte del país, citando la inestabilidad atmosférica y la elevada saturación en los suelos como principales factores de riesgo.