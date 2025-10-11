Un hombre fue rescatado el viernes por el Cuerpo de Bomberos tras haberse subido a una torre de alto voltaje de unos 30 metros de altura, en San Juan de Dios de Desamparados.

Según confirmaron las autoridades, se desconoce el motivo por el cual el sujeto decidió trepar la estructura, y en un inicio se negó a bajar, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de rescate.

Rescatan hombre en torre. Foto: Mauricio Aguilar.

La bombera Carolina Fernández explicó que, al llegar al lugar, los vecinos les indicaron que no era la primera vez que el hombre realizaba este tipo de acciones.

“Nos encontramos un masculino adulto en la parte alta de una torre de energía, aproximadamente 230 voltios, unos 30 metros. Nos indican los vecinos que ya es la cuarta vez que el señor realiza esta actividad”, detalló Fernández.

Rescatan hombre en torre. Foto: Mauricio Aguilar.

La funcionaria agregó que fue necesario coordinar con el centro de energía la desconexión del fluido eléctrico para garantizar la seguridad del equipo de rescate.

Rescatan hombre en torre. Foto: Mauricio Aguilar.

“Nosotros coordinamos con el centro de energía la desconexión del fluido eléctrico para poder acceder a la parte alta de la torre y poder efectuar el rescate. Nos acompañaron también en este trabajo la Compañía Fuerza y Luz, Cruz Roja, Policía, y se solicitó también el Tránsito”, precisó.

El hombre fue rescatado y valorado por la Cruz Roja, pues presentaba una baja en su temperatura corporal, aunque se encontraba estable.