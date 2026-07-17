Rescate de Hernán Gil marcó la participación de los equipos ticos 

Lo que comenzó como una tarde común en La Guaira, Venezuela, se convirtió en una de las mayores tragedias que ha enfrentado el país sudamericano. El 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la región en apenas dos minutos, provocando el colapso de decenas de edificios y dejando miles de víctimas.

Ante la gravedad de la emergencia, Costa Rica respondió al llamado internacional. La Cruz Roja Costarricense envió una delegación especializada en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y atención prehospitalaria. Un día después, 48 integrantes del Cuerpo de Bomberos se sumaron a las labores.

La presidenta de la Cruz Roja Costarricense, Dyanne Marenco, explicó que el apoyo nacional respondió a una solicitud realizada por la Cruz Roja Venezolana. “Se emitió un requerimiento de apoyo directo en dos temas concretos: búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y atención prehospitalaria”, indicó.

Desde su llegada, los equipos nacionales trabajaron entre montañas de concreto, calor extremo y estructuras inestables en busca de sobrevivientes. La misión dio un giro cuando los cruzrojistas detectaron la voz de un hombre atrapado bajo los escombros.

Se trataba de Hernán Gil, un oficial de seguridad que permanecía sepultado desde el momento del terremoto. A partir de ese hallazgo comenzó un operativo que movilizó a rescatistas de distintos países y se prolongó durante más de 110 horas.

Mientras unos removían escombros centímetro a centímetro, otros mantenían comunicación con el sobreviviente para darle ánimo e hidratarlo. Su esposa, Gusbimar González, destacó el papel de los costarricenses durante el rescate. “En especial a la Cruz Roja de Costa Rica, porque ellos fueron quienes accedieron al lugar, escucharon la voz de mi esposo y se dieron cuenta de que sí había gente con vida allí”, expresó.

Finalmente, Hernán Gil fue extraído con vida entre aplausos y lágrimas, convirtiéndose en uno de los últimos sobrevivientes rescatados tras la catástrofe. El propio venezolano recordó que los rescatistas nunca dejaron de darle esperanza durante las largas horas que permaneció bajo los escombros.

Aunque la tragedia dejó profundas heridas en Venezuela, la labor de los equipos costarricenses quedó como uno de los momentos más esperanzadores de la emergencia.

Su trabajo demostró que la preparación, la cooperación internacional y la solidaridad pueden abrirse paso incluso entre los escombros de una de las peores catástrofes de la región.