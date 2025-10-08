Una operación de rescate se mantiene activa desde la mañana del martes 7 de octubre en el Parque Nacional Isla del Coco, tras un accidente sufrido por un guardaparque en una zona de difícil acceso.

El funcionario cayó en un precipicio mientras se encontraba en las cercanías del Cerro Yglesias.

Las autoridades destacan que el rescate es una labor sumamente compleja debido a la topografía del área, que es de difícil acceso.

El guardaparque accidentado cayó en un precipicio de aproximadamente 40 metros, y la extracción inicial se pospuso el martes por la noche debido a la falta de luz y buscando condiciones más seguras para el personal.

A detalle

La alerta se recibió en la Estación de Bahía Wafer durante la mañana del martes. El compañero del guardaparque accidentado debió caminar cerca de 2 horas para alcanzar un punto con cobertura radiofónica y notificar la emergencia.

En la mañana del miércoles, se restableció la comunicación con el equipo en el sitio, reportando que el funcionario presenta golpes significativos y dolor generalizado.

La operación es un trabajo coordinado entre el Ministerio de Ambiente y Energía (por medio del ACMC-SINAC), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y el Ministerio de Seguridad Pública.

También participan el Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica y cuentan con el apoyo adicional del servicio de guardacostas de los Estados Unidos.

Las labores de extracción comenzaron en horas de la mañana del miércoles. En paralelo, el Servicio Nacional de Guardacostas confirmó el apoyo con la embarcación SNG-110-1, que zarpó desde Golfito con un trayecto estimado de 25 horas, llevando personal de soporte, Guardacostas y dos paramédicos adicionales.

Se estima que el traslado desde el sector de Cerro Yglesias pueda completarse durante el día de este miércoles, pero el desplazamiento hasta la base de Bahía Wafer tomará varias horas adicionales.

Una vez que el guardaparque logre ser trasladado a la Estación de Bahía Wafer, se procederá con su evacuación hacia un puerto nacional en el continente, para ser remitido a un centro hospitalario.

Las instituciones priorizan la salud y el bienestar del guardaparque.