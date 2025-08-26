El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con la Policía Municipal de San José, realizaron un operativo conjunto en el que rescataron a cuatro hombres extranjeros que eran prostituidos en una sala de masajes.

El operativo se desarrolló la tarde de este martes en las cercanías de la Junta de Protección Social (JPS) en el centro de la capital.

Durante las diligencias se detuvo a un hombre de 64 años sospechoso del delito de trata de personas.

Según el informe policial, en apariencia el imputado reclutaba a hombres, en su mayoría de extranjeros, a quienes posteriormente los mantenía en situación de prostitución.

“Supuestamente, el sospechoso, desde hace varios años, utilizaba la mampara de una sala de masajes ubicada por las inmediaciones de la Junta de Protección Social (JPS) en San José, para cometer este delito”, señala el OIJ.

La investigación dio inicio en enero del presente año, y tras varias diligencias de investigación, los agentes de la Unidad de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, pudieron corroborar este supuesto delito al que eran sometidas las víctimas.

La tarde de este martes se allanó el local comercial, así como una casa en Hatillo 6. En el operativo se rescató a cuatro aparentes víctimas, informaron las autoridades.

El detenido será puesto a las órdenes del Ministerio Público, para que se le determine su situación jurídica.