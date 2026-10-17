Rescatan hombre atrapado en incendio detrás del Hotel Radisson

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Un hombre adulto fue rescatado por personal del Cuerpo de Bomberos durante un incendio ocurrido la noche de este sábado, en San Francisco de Goicoechea, San José, detrás del Hotel Radisson.

De acuerdo con la información de Bomberos, el fuego afectó una estructura de aproximadamente 200 metros cuadrados, de los cuales un 10% resultó comprometido por las llamas.

Tras lograr rescatar al hombre, el personal paramédico de Bomberos tuvo que atenderlo debido a que había inhalado una gran cantidad de humo. De momento, no se han brindado más detalles sobre las circunstancias en que se originó el incendio.