La Cruz Roja informó del rescate del bebé de dos años que cayó en una fosa en Curridabat la tarde de este domingo.

El menor fue rescatado en estado crítico y encontrado con tierra en la boca, según informó la Benemérita, por lo que lo trasladaron de urgencia al centro médico.

Las autoridades recibieron la alerta a las 2:47 p.m., específicamente en el cantón de Curridabat, San José, en el parque que se ubica frente a las embajadas, según informó la Benemérita.

Al sitio se desplazaron una Unidad Básica, una Unidad Avanzada y personal especializado de Rescate, para la atención del incidente.