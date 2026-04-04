Una mujer adulta fue rescatada por la Cruz Roja Costarricense luego de sufrir una caída en el sector de Río Aquiares, en Turrialba.

Rescatan a mujer en Turrialba. Foto: Cruz Roja.

El incidente fue reportado mediante el sistema de emergencias 9-1-1, lo que permitió la rápida movilización de los equipos de socorro. Al lugar se desplazaron una unidad de primera intervención y 2 ambulancias básicas, con un total de 10 cruzrojistas.

Rescatan a mujer en Turrialba. Foto: Cruz Roja.

A su llegada, el personal de emergencia localizó a la paciente, la valoró en el sitio y realizó las maniobras necesarias para extraerla hasta un punto seguro.

Rescatan a mujer en Turrialba. Foto: Cruz Roja.

Posteriormente, la mujer fue trasladada en condición urgente al Hospital William Allen, en Turrialba, para recibir atención médica especializada.

Rescatan a mujer en Turrialba. Foto: Cruz Roja.

Las autoridades no brindaron detalles adicionales sobre las circunstancias de la caída.