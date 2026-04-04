Una mujer adulta fue rescatada por la Cruz Roja Costarricense luego de sufrir una caída en el sector de Río Aquiares, en Turrialba.
El incidente fue reportado mediante el sistema de emergencias 9-1-1, lo que permitió la rápida movilización de los equipos de socorro. Al lugar se desplazaron una unidad de primera intervención y 2 ambulancias básicas, con un total de 10 cruzrojistas.
A su llegada, el personal de emergencia localizó a la paciente, la valoró en el sitio y realizó las maniobras necesarias para extraerla hasta un punto seguro.
Posteriormente, la mujer fue trasladada en condición urgente al Hospital William Allen, en Turrialba, para recibir atención médica especializada.
Las autoridades no brindaron detalles adicionales sobre las circunstancias de la caída.