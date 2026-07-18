Una denuncia ciudadana de manera anónima permitió el rescate de un mono ardilla o tití (Saimiri oerstedii) en Coto Brus y el arresto de una persona sospechosa del delito de comercio ilegal de vida silvestre.

Según las autoridades ambientales, esta especie fue declarada en peligro de extinción en el país, según la Resolución R-SINAC-CONAC.092-2017.

De acuerdo con el informe preliminar, la Oficina Subregional del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) de la localidad recibió una denuncia sobre una supuesta tenencia ilegal de un mono ardilla en una vivienda ubicada en Agua Buena de Coto Brus.

Fotografía: Prensa MINAE.

Adicionalmente, se recibió información sobre la presunta venta de este animal, lo cual movilizó un operativo conjunto con la Fiscalía de Coto Brus y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El sospechoso fue arrestado con el mono dentro de una mochila, por lo que las entidades policiales procedieron con el decomiso en el sitio, mientras que el detenido fue puesto a las órdenes del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial.

Fotografía: Prensa MINAE.

Posteriormente, el mono ardilla fue entregado al personal del SINAC de Coto Brus para que sea trasladado a un centro de manejo autorizado, donde recibirá valoración veterinaria especializada para su recuperación y eventual reinserción.

Las denuncias pueden realizarse de forma confidencial a través de la línea 1192, el Sistema de Emergencias 9-1-1 o mediante la plataforma del Sistema Integrado de Atención y Trámite de Denuncias Ambientales (SITADA) www.sitada.go.cr.