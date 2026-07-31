Rescatan a hombre que cayó a guindo de 30 metros

Un hombre cayó a un precipicio de unos 30 metros mientras manejaba un cuadraciclo en la localidad de Roca Quemada, en Grano de Oro de Turrialba.

El incidente se registró a eso de las 7:30 a.m. y según el reporte inicial, fueron unos peones agrícolas quienes se percataron de su caída y ayudaron a liberarlo.

Tras el llamado a las autoridades, los miembros de Cruz Roja y Bomberos trabajaron en la extracción del cuerpo.

Los rescatistas se encuentran brindando atención médica y su respectiva valoración.

Con información del corresponsal Joaquín Salas