Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense atiende un incidente donde seis adultos mayores y dos menores de edad se encontraban en condición de riesgo debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias de esta tarde, en el sector de Vuelta de Jorco, en Aserrí, San José.

Al llegar la Cruz Roja al sitio, valoraron a las ocho personas y fueron reubicadas en una zona segura.

De momento, los paramédicos mantienen la atención del incidente y permanecen a la espera de las autoridades correspondientes para la coordinación de las acciones necesarias.

Cruz Roja recuerda a la población mantenerse atenta a las condiciones del tiempo y evitar exponerse a zonas inundadas o sectores que representen un riesgo para su seguridad.