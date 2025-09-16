4 personas que estaban desaparecidas tras ser arrastradas por una fuerte corriente en el río Sucio, en Finca 5 de Sarapiquí, fueron rescatadas por autoridades de la Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos.

Se trata de 3 personas adultas y una menor de edad, que se encontraban en los márgenes del río realizando pesca recreativa en ese sector.

Según trascendió, uno de los afectados logró avisar a los cuerpos de emergencia con su teléfono celular, pero, por lo complejo de la zona, los rescatistas de Sarapiquí solicitaron ayuda a socorristas de Guápiles, así como el personal del cuerpo de Bomberos.

Los afectados, quienes son vecinos de Río Frío, lograron ser ubicados y rescatados por medio de una balsa inflable en el sector de Ticabán de Pococí.

Los rescatistas indicaron que para poder llegar hasta las víctimas tuvieron que cruzar una finca ganadera y así poder acercarse a la margen del río.