Rescalvo sabe lo que se juega con la Centroamericana

Liga Deportiva Alajuelense juega hoy ante el Xelajú de Guatemala, en el primer juego de ambos por la Copa Centroamericana.

En conferencia de prensa el técnico español repasa la obligación que tiene al frente del equipo de El Llano de Alajuela.

¿Qué analiza de la responsabilidad que tiene?

No sólo para mí, sino para todos, para la institución, para los jugadores, para la afición. El hecho de poder defender este título nos llena de mucha responsabilidad, de ilusión, de ganas de poder volver a ganarlo, que es nuestra ilusión y para eso trabajamos. Con muchas ganas de que llegue el día y poder estrenarnos en casa con nuestra gente, poder darles una alegría y poder sumar esa victoria.

¿Qué conoce de cómo se pone el Morera Soto?

Bueno, con muchas ganas de que llegue ya el partido para poder experimentar todo lo que me han hablado. Cuando se pone con esa energía de las gradas y que siempre ayudan mucho al equipo. Que podamos vivir una noche de alegrías y que podamos generar esa comunión energética entre nosotros. Como equipo de poder transmitirles un fútbol positivo, valiente, con personalidad. Y que ellos desde fuera seguramente nos van a ayudar en los momentos que sean de dificultad.

¿Aplicará rotación, ante tantos partidos?

Teniendo en cuenta que va a ser un semestre con mucha actividad de partidos, El club ya venía planificando antes de mi llegada una plantilla con profundidad. Una plantilla donde podamos tener jugadores de gran nivel, de calidad por posición, para poder alternar la exigencia que nos va a demandar la continua competición.

Vamos a estar prácticamente dos meses jugando cada tres días, no vamos a poder prácticamente entrenar. Hay que trabajar mucho más desde la parte del video, corregir detalles. Como entrenador yo me siento muy tranquilo y satisfecho, porque tenemos una plantilla de gran nivel, de gran calidad, muy comprometida y seguro que al que le toque jugar en cada momento va a dar el 100%.