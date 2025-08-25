El funcionamiento de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) continúa siendo objeto de debate en el ámbito político nacional, tras los reiterados rechazos a proyectos de ley que buscan cerrar esta institución.

Las recientes comparecencias de los expresidentes Luis Guillermo Solís y Laura Chinchilla reavivaron la discusión sobre la necesidad de establecer mayores controles en la entidad encargada de manejar información sensible.

“Hoy el país carece de la inteligencia que necesita”, afirmó Chinchilla ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde también insistió en la urgencia de implementar mecanismos de supervisión.

“O cierran la DIS o le incorporan cuanto antes un sistema de control parlamentario, como ocurre en otros países”, agregó.

La exmandataria citó como ejemplo el Consejo Nacional de Inteligencia de España, donde se rinde cuentas ante los legisladores.

“Los diputados reciben anualmente el plan de trabajo, los objetivos a supervisar y la información sensible, porque se trata de amenazas al Estado”, destacó.

Por su parte, el expresidente Solís coincidió en que el Parlamento debe participar en los temas de seguridad e inteligencia.

“Así funcionan las agencias de inteligencia en todo el mundo, pero debe hacerse de forma que lo discutido en el marco del control se mantenga reservado”, explicó.

Solís subrayó que los asuntos sensibles no deben tratarse con ligereza y que el país necesita mejorar la coordinación interinstitucional, ya que su ausencia afecta la gestión de la seguridad nacional.

“No vamos a tener éxito, por más recursos que se inviertan y por más capacidad que tengan nuestras autoridades, que la tienen y se reconoce, si no cambiamos esa dinámica”, concluyó.

La última intención de un proyecto para el cierre de la DIS fue impulsada por la diputada Priscilla Vindas, sin embargo, la iniciativa no tuvo el apoyo y fue archivada por los legisladores.