Reprograman juicio entre Diego Bravo y Majo Ulate por esta razón

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El juicio entre Diego Bravo y Majo Ulate fue reprogramado y continuará el próximo 30 de setiembre, según explicó Randall Céspedes, abogado de Bravo.

Céspedes señaló que la suspensión obedeció a una situación relacionada con la agenda del tribunal y a que durante la mañana el abogado de Bravo debía asistir a otro juicio.

“Se reprograma debido a una capacidad de agenda del tribunal y yo ya había asistido a otro juicio en el lapso de la mañana. Entonces, lo que establece la ley es que se puede suspender máximo por diez días hábiles”, explicó Céspedes.

Foto: Jorge Castillo.

El abogado agregó que durante la sesión estaba previsto incorporar una prueba, por lo que el tribunal modificó el orden de la diligencia con el objetivo de interrumpir el plazo establecido por ley.

“En esta sesión lo que se requería era incorporar una prueba y el tribunal como tal varió el orden de eso precisamente para interrumpir el plazo de los diez días y entonces ahora se trasladará para el próximo 30 de setiembre”, indicó.

La prueba a la que hizo referencia Céspedes corresponde a un acta notarial incorporada por una notaría.

Foto: Jorge Castillo.

De acuerdo con el abogado, el documento respalda material audiovisual publicado en una red social.