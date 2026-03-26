Repretel anuncia salida de presentadora estelar

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La experimentada periodista Djenane Villanueva concluye su etapa en Noticias Repretel, luego de años de dedicación y profesionalismo en el contenido noticioso del canal.

Durante su trayectoria, Villanueva se consolidó como una de las voces más reconocidas del medio, caracterizándose por su rigurosidad, ética periodística y cercanía con los televidentes. El anuncio lo realizó el canal de La Uruca a través de un comunicado.

Foto: Redes sociales

“Reconocemos y valoramos el aporte de Djenane Villanueva así como el compromiso demostrado a lo largo de su trayectoria con nosotros. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales”, expresó Randall Rivera, Director de Noticias Repretel.

Por su parte, Annette Mejías, Gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas de Grupo Repretel, destacó que cada profesional del equipo aporta experiencia y criterio, consolidando los valores que caracterizan al medio.

Este anuncio se da en el marco de una serie de movimientos estratégicos dentro del equipo editorial, diseñados para fortalecer la calidad y la cercanía de los contenidos.

A partir de este jueves 26 de marzo de 2026, la periodista Francesca Paniagua se incorpora a la redacción, mientras que Laura Solórzano asumirá la conducción de la edición matutina junto al coordinador Roberto Brenes. La edición estelar será conducida por Melissa Durán, bajo la coordinación de Andrés Ramírez, quien liderará esta etapa con una visión renovada.

Estas modificaciones buscan responder al compromiso del medio con la audiencia y su participación en proyectos recientes y próximos, como Voto 2026, el lanzamiento de La Historia Completa, y la cobertura del Traspaso de Poderes 2026.