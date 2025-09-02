Repretel dio a conocer quiénes serán las nuevas figuras para el programa matutino Giros con el fin de completar su equipo periodístico.

Se trata de Alejandro Coto y Diego Vargas.

Sobre los integrantes:

Vargas, con 15 años de trabajar en Grupo Repretel, tiene una carrera consolidada en Repretel donde inició como practicante y ha colaborado en distintos proyectos. Uno de los más destacados fue el segmento “El Mochilero” en las Historias.

“Su cercanía con la audiencia, su alegría y optimismo son reconocidos ampliamente por el público”, señala la empresa.

Por otra parte, Alejandro Coto es reconocido en sus trabajos de producción y presentación de Deportes Repretel. Además, fue figura de Conexión Fútbol, Conexión Mundialista y Club Gamers. Obtuvo amplio reconocimiento de la audiencia con las transmisiones de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Coto se sumará a Giros el próximo 8 de setiembre.