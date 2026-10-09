Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

La exclusión del sector agropecuario o el rechazo de la adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico son las principales solicitudes que representantes de la producción nacional van a plantear a la presidenta Laura Fernández durante una reunión para exponer sus preocupaciones sobre el tratado.

“Nuestra solicitud es que, por favor, no firme el acuerdo transpacífico. Esa es una solicitud para doña Laura Fernández y, en caso de que continúen con ese objetivo de que Costa Rica forme parte del acuerdo, que se excluya el sector agropecuario nacional”, manifestó Ivannia Quesada, presidenta de la Cámara Nacional de Productores de Leche.

La dirigente argumentó que las condiciones de producción costarricenses son distintas de las de las economías que integran el bloque. En nuestro país, la actividad se compone de una agricultura familiar, según expuso Quesada.

Mientras que algunos de los países del Transpacífico son potencias exportadoras en los principales mercados en los que participa Costa Rica.

“Las condiciones son totalmente distintas, ellos tienen un nivel de producción con escala. Tienen tamaños muy diferentes y condiciones de producción muy distintas a las que tenemos en nuestro país”, agregó Quesada.

A su criterio, la apertura comercial podría afectar a productores de leche, carne, café y arroz, además de comprometer la seguridad alimentaria y la actividad económica de las zonas rurales.

Además, el contexto del país, con una apreciación continua del colón y fenómenos climáticos que limitan la capacidad de producir alimentos, presiona los costos de los productores.

“Tenemos realmente circunstancias complejas en este momento que hacen que suscribir tratados comerciales no sea lo oportuno; lo oportuno, más bien, es apoyar a los productores, apoyar a las personas que están en el campo produciendo alimentos con el objetivo de brindar seguridad alimentaria a los costarricenses”, concluyó Quesada.

Sobre Transpacífico

El bloque comercial está integrado por 12 economías y representa un mercado cercano a los 600 millones de consumidores, equivalente a alrededor del 15% del producto interno bruto mundial.

Las negociaciones sustantivas para la incorporación del país concluyeron en mayo de 2026, pero todavía faltan la firma del protocolo y la aprobación de la Asamblea Legislativa.

La presidenta Laura Fernández anunció una revisión del proceso y manifestó que no ha avalado el acuerdo. La discusión se centra en las oportunidades comerciales y de inversión, así como en las condiciones que tendrían los productores nacionales para competir.

Las organizaciones agropecuarias sostienen una reunión con la presidenta sobre el acuerdo comercial.