Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La madrugada de este jueves, se registró una colisión entre dos vehículos livianos en la ruta 27, en el sector de Atenas, aproximadamente un kilómetro después del peaje de Turrúcares, en sentido hacia Alajuela.

Imágenes de Waze CR muestran la aparatosa colisión.

De acuerdo con el reporte del Benemérito Cuerpo de Bomberos, tres personas resultaron afectadas por el accidente. Una falleció en el sitio, mientras que las otras dos fueron trasladadas en condición crítica a un centro médico.

Mortal accidente.

El accidente también está provocando un importante congestionamiento vial, según reportes de usuarios que transitan por la zona.