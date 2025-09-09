Este martes 9 de setiembre el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) puso a disposición de los ciudadanos el servicio de Identidad Digital Costarricense (IDC).

Este nuevo formato tendrá una validez legal de 4 años y su costo es de ₡2.600 colones, excepto para los adultos mayores que estarán exonerados del pago.

Pese a la expectación que generó su lanzamiento, usuarios reportan afectación luego del pago, justamente cuando se disponían a acceder a la aplicación.

El TSE confirmó el problema, pero destacan que solo se presenta en dispositivos Android.

Esto se debe a que Google aún no ha publicado la aplicación, por ende las personas con este tipo de dispositivos deben esperar. Por otro lado, los usuarios de Apple ya pueden acceder a la aplicación en la App Store.

Desde la institución destacan, para todos aquellos con dispositivos con problema para acceder, que no existe riesgo de perder el proceso o el dinero, y que en las próximas horas estará disponible la app.

“Como en todo proceso de este tipo, existe un período natural de adaptación. Actualmente, la aplicación se encuentra disponible y funcional para personas usuarias de dispositivos Apple. En el caso de quienes utilizan Android, la aplicación fue remitida oportunamente, conforme al protocolo establecido por Google, y actualmente está a la espera de su publicación en la tienda Play Store”, destacó el TSE en comunicado.

Además, recuerdan que el TSE es respetuoso con el resguardo de datos personales, por ende desmienten sobre algún tipo de riesgo a la hora de acceder por la IDC.

Sobre problemas con configuración de idioma de la aplicación en Apple

“A las personas usuarias que ya han descargado la aplicación Identidad Digital CR desde la App Store para dispositivos Apple y observan las instrucciones en inglés, se les informa que se realizará una actualización en las próximas 24 horas máximo, de modo que el menú estará disponible en idioma español. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes que se hayan generado”, informó el TSE.