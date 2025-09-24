La Cruz Roja Costarricense y el Benemérito Cuerpo de Bomberos se encuentran atendiendo una emergencia en San Isidro de Heredia.

De manera preliminar, se informa que múltiples personas sufren de una intoxicación en la Escuela Santa Cecilia.

Foto: Raquel Vargas.

Bomberos detalló que de momento se reportaron 9 menores afectados, de tercer y sexto año.

En apariencia, en finca cercana donde se tienen cultivos se habría realizado una fumigación. Esta información, comunicada por Bomberos, se maneja de manera preliminar como el motivo de la intoxicación.

Se está a la espera de un balance oficial de las personas afectadas y si se requirió el traslado a centro médico.

Noticia en desarrollo.