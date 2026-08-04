Reportan interferencias con luces láser en el Juan Santamaría

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría reportó la cifra más alta de incidentes por interferencias con luces láser dirigidas a aeronaves desde el 2016.

Durante el último año se registraron 74 casos, lo que representó un aumento del 72% con respecto al año anterior. Siendo los meses de diciembre, enero y febrero los que concentraron mayor incidentes.

Estas interferencias pueden significar un riesgo para la seguridad operacional, principalmente durante las etapas de despegue o el aterrizaje. Generando deslumbramiento, ceguera temporal (flash blindness) y distracción, según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

Lo cual afecta directamente al piloto para mantener referencias visuales, capacidad de concentración y ejecutar tareas críticas.

“Apuntar una luz láser hacia una aeronave no es un juego ni una conducta inofensiva. Es una acción peligrosa que puede afectar la visión de los pilotos en momentos críticos del vuelo. La seguridad aérea es una responsabilidad compartida y evitar este tipo de acciones contribuye directamente a proteger la vida de cientos de personas”, comentó Álvaro Arguedas, gerente de operaciones de AERIS.

Desde AERIS, gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, se hace un llamado a la población para evitar este tipo de prácticas y reportar cualquier incidente relacionado al 9-1-1.